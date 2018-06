Podiam ser, de facto, irmãos. Cristiano Ronaldo é mais novo do que Ricardo Quaresma apenas ano e meio. O "ciganito", como era conhecido quando chegou a Alvalade, com apenas 7 anos, tem 34. Ronaldo, a quem os colegas chamavam "Roni", tem 33. Ao amigo, CR7 trata por "meu puto lelito". Em comum, têm o percurso feito no Sporting Clube de Portugal, onde se fizeram jogadores e homens.

Cá fora, Quaresma tinha o apoio familiar da mãe e dos irmãos. Ao contrário, Ronaldo estava sozinho em Lisboa e, todos os dias, chorava. Conheceram-se em Alvalade e sempre se deram bem, desde miúdos. Uma amizade que foi crescendo e se reforçou no início da adolescência "quando começaram a alinhar pela equipa B", contou Aurélio Pereira, responsável pelo Departamento de Recrutamento para a Formação dos leões, à FLASH!. Conheça toda a história aqui.