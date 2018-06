A actriz Nicole Kidman e o cantor Keith Urban estão casados há 12 anos e aparentam ter uma relação sólida, para além de duradoura. Questionada sobre o segredo para esta relação, a cantora revelou que um dos segredos para a sua boa relação é não trocarem mensagens de texto através do telemóvel."Nós nunca mandamos mensagens de texto", garantiu a australiana de 51 anos à revista Parade.Isto não quer dizer que o casal não comunique quando não estão juntos. Mas preferem-no fazer através de chamadas de vídeo. O motivo? "Nós conversamos sempre por chamadas de vídeo. Nunca por mensagens de texto, porque sinto que elas muitas vezes as mensagens são falsas", explicou.Kidman explicou ainda que só comunica com Urban "voz a voz ou pele contra pele", como decidiram desde o início.