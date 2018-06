Carolina Patrocínio já tinha confessado que ia ter um fim-de-semana muito agitado, que incluia a sua festa de anos, um casamento, trabalho no Rock in Rio e o baptizado da filha mais nova. Nas redes sociais, a apresentadora da Sic - tal como toda a família - têm partilhado imagens do dia de festa da menina de três meses, que se chama Carolina, tal como a mãe.

A apresentadora partilhou com os seguidores uma fotografia em que surge com a bebé ao colo e a dar-lhe um beijo na cabeça.









A celebração católica não foi apenas de Carolina. Também Alice, filha de Inês, uma das cinco irmãs de Carolina, foi baptizada este domingo.