Avançado marcou o único golo da equipa portuguesa.

Ricardo Quaresma esteve em destaque no jogo de Portugal frente ao Irão esta segunda-feira após marcar o único golo da equipa portuguesa.



"Peguei bem na bola", começou por afirmar o avançado durante a flash interview à RTP. Segundo este, as pessoas já estão habituadas a este tipo de remates por parte do mesmo e afirma mesmo ter sido "um grande golo".



No entanto, o jogador referiu ainda que o mais importante foi ter alcançado o objetivo de passar para os oitavos-de-final do Mundial 2018.



"Agora é recuperar e pensar no próximo jogo", rematou Quaresma.





Portugal defronta Uruguai nos oitavos do Mundial

Com o empate por 1-1 frente à formação iraniana, Portugal conseguiu o apuramento para os oitavos-de-final da competição consolidando o segundo lugar no Grupo B, atrás da Espanha.



A equipa de Fernando Santos vai defrontar o Uruguai este sábado pelas 19h00.