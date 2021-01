Letizia muito mais poupada

Quase a par de Meghan em matéria de despesas com roupa, encontra-se a rainha Máxima da Holanda, que em 2020 estreou 83 artigos, gastando 49 mil euros. Depois de em 2019 ter ficado na terceira posição, Mary da Dinamarca, mulher do príncipe herdeiro, Frederico, desceu agora para a quinta, uma vez que desembolsou apenas 34 mil euros no seu armário. No sexto lugar ficou a princesa Sofia, nora dos reis da Suécia, que andou muito ocupada a trabalhar num hospital local e que entretanto anunciou a sua terceira gravidez. Estreou 49 novas peças, gastando pouco mais de €27 mil.



Segue-se Sophie, mulher do príncipe Eduardo de Inglaterra, que surpreendeu ao ser voluntária durante a crise pandémica. Ao longo do ano, a Condessa de Wessex gastou quase €24.500, sendo o preço médio por peça de €976,95. Victoria, futura rainha da Suécia, conseguiu gastar menos do que a cunhada, Sofia. A princesa estreou quase o dobro das peças, 81, num total de €21.300. A 10.ª posição é ocupada por Letizia de Espanha, cujo guarda-roupa ficou pelos 15.800 euros, com 97 peças novas, estreadas sobretudo no verão, durante a sua torné pelo país e nas férias nas ilhas Baleares. A Rainha, que gosta de "marcas de rua" como a Zara, usou muitas coisas repetidas e gastou três vezes menos do que em 2019. Depois da consorte do Rei Felipe VI, o ranking fecha com a princesa Mette-Marit da Noruega, com €11.200 gastos ao longo de 2020, e as netas de Isabel II, Eugénia, com €7500, e Beatriz de York, com €4.600.

Pelo segundo ano consecutivo, Charlène do Mónaco foi a royal que em 2020 mais gastou com o guarda-roupa – cerca de 106.200 euros. O preço médio de cada peça usada pela mulher do príncipe Alberto custou mais de 2 mil euros, ainda assim menos do que em 2019, em que desembolsou um total de 156 mil euros em roupa e acessórios, segundo o estudo anual realizado pela plataforma digital UFO No More, que analisa exaustivamente as peças usadas pela realeza.No ano que terminou, a ex-nadadora olímpica sul-africana, de 42 anos, apareceu menos em público, sobretudo depois de o marido se ter tornado o primeiro membro de uma casa real a dar positivo à covid-19, em março. Nos últimos meses, Charlène, a princesa de semblante triste, foi o centro das atenções. A 19 de novembro, no Dia Nacional do Mónaco, apresentou-se com um look clássico e no Natal surpreendeu tudo e todos com uma mudança radical de penteado, estilo punk, com uma parte da cabeça rapada.Mesmo com as agendas limitadas e atos oficiais cancelados, devido à crise sanitária, as mulheres da realeza europeia continuaram a investir no guarda-roupa até porque muitos dos seus compromissos se realizaram por videoconferência. Em tempos de pandemia, nos blogues, no Instagram e no Twitter, os observadores focaram-se ainda mais nos looks das rainhas e princesas. Kate Middleton ocupa o segundo lugar deste ranking com 86 mil euros gastos no seu closet. Ao longo de 2020, a duquesa de Cambridge estreou 134 peças, sendo o preço médio de casa uma de €754, inferior ao de 2019, e reciclou outras.A seguir à mulher do príncipe William, segue-se a sua cunhada, Meghan Markle, que gastou quase 50 mil euros em vestuário. Este foi um período decisivo para os duques de Sussex, depois de no passado dia 31 de março terem saído oficialmente da família real britânica e se instalarem na Califórina, EUA. A ex-atriz norte-americana ocupa assim a terceira posição, quando em 2018, ano em que se casou com o príncipe Harry, encabeçou a lista com cerca de 500 mil euros investidos nos seus looks.