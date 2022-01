O postal de Natal da polémica

A poucos dias do Natal, a princesa Charlene do Mónaco publicou nas suas redes sociais um postal com uma ilustração em que aparece com o marido, o príncipe Alberto, e os filhos de ambos, os gémeos Jacques e Gabriella, de 7 anos, junto a uma árvore decorada. Até aqui tudo normal, não fosse a filha ilegítima de Alberto, Jazmin Grace, de 29 anos, sentir-se excluída da foto de família. Ela reagiu ao pegar no cartão e fazer uma montagem com uma imagem dela e do irmão Alexandre, o outro filho ilegítimo do príncipe, que publicou nas suas stories do Instagram.



Jazmin Grace nasceu em 4 de março de 1992, em Palm Springs, na Califórnia, EUA, fruto de uma aventura do príncipe Alberto – então o maior playboy da realeza europeia – com Tamara Rotolo, uma empregada de mesa. Os dois conheceram-se num torneio de ténis na Riviera Francesa e viveram um romance de duas semanas, que resultou no nascimento de Jazmin.



Os advogados do filho do príncipe Rainier e de Grace Kelly conseguiram evitar o reconhecimento da paternidade durante muito tempo. Só em junho de 2010, coincidindo com o noivado de Alberto com Charlene Wittstock, Jazmin Grace, então com 18 anos, foi reconhecida oficialmente.