Príncipe Alberto do Mónaco recupera de infeção por coronavírus

O príncipe Alberto do Mónaco , que testou positivo para coronavírus já se encontra "curado e de boa saúde".De algo com o jornal Le Figaro, a informação foi revelada pelo seu serviço de assessoria de imprensa através de um comunicado esta terça-feira."Os médicos que acompanham Sua Alteza Sereníssima o príncipe Alberto II desde o início de sua infeção pelo covid-19 , autorizam-no hoje (terça-feira) a encerrar o seu período de quarentena", pode ler-se.O príncipe Alberto anunciou no passado dia 19 de março que havia testado positivo para o novo coronavírus.