Depois de passar meses na África do Sul devido a uma infeção a princesa voltou ao Principado e agora reaparece numa publicação oficial para desejar boa Páscoa.

Charlene do Mónaco reaparece ao lado do príncipe Alberto e dos filhos

A imagem que foi partilhada nas redes sociais mostra Charlene do Mónaco junto do príncipe Alberto e os seus filhos, Jacques e Gabriella com 7 anos, e tem como objetivo felicitar os monegascos pelas férias da Páscoa.