O ator revelou que depois da agressão a Chris Rock falou com Will Smith e que os dois rezaram juntos.

Denzel Washington sobre Will Smith: "Quem somos nós para condenar?"

O ator Denzel Washington falou no dia 2 de abril sobre o que sentiu no momento em que Will Smith agrediu Chris Rock durante a entrega dos Óscares. Revelou também o que disse ao ator depois da agressão.