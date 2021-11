Os nomeados dos Grammys: Jon Batiste, Doja Cat, Billie Eilish, Justin Bieber

Pela primeira vez com 10 nomeados a álbum do ano, a lista do prémio americano conta ainda com Taylor Swift, Kanye West, Olivia Rodrigo, Lil Nas X ou H.E.R.

Numa revelação surpreendente, Jon Batiste, pianista que compôs a banda sonora do filme Soul, da Disney, e tocou com nomes como Stevie Wonder, Prince ou Lenny Kravitz, está à frente na corrida dos Grammys 2022, com 11 nomeações pelo disco We Are - nomeado, entre outros, para Álbum do Ano e Gravação do Ano. Seguem-se, na lista dos mais nomeados, Justin Bieber, por Justice, Doja Cat, por Planet Her, e H.E.R., por Back of My Mind, cada um com oito nomeações e todos eles nomeados a Álbum do Ano e Canção do Ano.