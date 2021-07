Pink oferece-se para pagar multa à equipa feminina de andebol de praia da Noruega

A cantora Pink vai pagar a multa que foi aplicada à seleção feminina de andebol de praia da Noruega. A artista anunciou através das redes sociais que ia ajudar a equipa que se recusou a utilizar biquíni no campeonato europeu da Bulgária.





I’m VERY proud of the Norwegian female beach handball team FOR PROTESTING THE VERY SEXIST RULES ABOUT THEIR “uniform”. The European handball federation SHOULD BE FINED FOR SEXISM. Good on ya, ladies. I’ll be happy to pay your fines for you. Keep it up.