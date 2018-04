As autoridades encontraram Roger Alvarado a dormir na cama da cantora após terem sido alertados para relatos de arrombamento de uma porta.

Um homem suspeito de ser um fã perseguidor (stalker) da cantora norte-americana Taylor Swift, terá invadido a casa desta, onde tomou banho e dormiu uma sesta, no bairro da Tribeca, em Manhattan.



De acordo com o Daily Mail, as autoridades garantem ter encontrado Roger Alvarado a dormir na cama da cantora após terem sido alertados para relatos de arrombamento de uma porta no local. No momento em que a alegada invasão aconteceu, a artista não estava em casa.



O homem, natural da Flórida, foi detido por suspeitas de perseguição, furto e invasão de propriedade. Esta é a segunda vez que Alvarado tenta entrar em casa de Taylor Swift: em Fevereiro, já tinha sido apanhado a tentrar arrombar a porta da habitação com uma pá.



A artista de 28 anos tem sido frequentemente vítima de stalkers ou perseguidores. Há cerca de seis dias, um homem armado com uma faca e uma corda foi preso no exterior da casa da cantora em Beverly Hills, na Califórnia. Também em Novembro de 2016, a polícia norte-americana deteve Frank Andrew Hoover, um homem de 39 anos que quebrou uma ordem de afastamento que Taylor Swift lhe tinha interposto.



Neste momento, a cantora prepara-se para uma digressão mundial para promover o seu mais recente álbum, Reputation.