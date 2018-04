A personagem vivida por Kelly Bailey na novela A Herdeira, Luz, vai subir ao altar em breve. Nas suas páginas nas redes sociais, a actriz partilhou uma imagem do momento. E a fotografia de Kelly vestida de noiva, que já ultrapassou os 83 mil gostos e os 500 comentários, contou com uma "visita especial".Lourenço Ortigão, o namorado da actriz que também entra na referida novela da TVI, não escondeu o amor que os une e o orgulho em ver a jovem naquela imagem. E deixou a ideia que o casamento pode estar para breve. "Guarda o vestido", disse Lourenço, num comentário que comoveu os internautas.Entre as várias respostas ao casal, encontra-se o comentário do modelo Luís Borges que se ofereceu, em tom de brincadeira, para ser padrinho do casal.