"Só soube que Scooter Braun iria comprar as masters quando isso foi anunciado ao mundo. Tudo em que pensei foi no bullying manipulativo e incessante que sofri pelas mãos dele, durante anos", escreveu, revelando ainda: "Durante anos pedi uma oportunidade para ser dona do meu trabalho. Em vez disso, propuseram-me voltar à Big Machine e 'comprar' um álbum de cada vez. Em troca de cada álbum novo que entregasse".Esta informação foi prontamente desmentida pela mulher de Braun, Yael Cohen, que negou todas as críticas e garamtoi que o pai da cantora esteve envolvido nas negociações. "Ele acredita em ti e apoia-te e eu espero sinceramente que aprendas a amar-te e a acreditar em ti como o meu marido o faz", disse nas redes sociais. "Esta birra é vergonhosa", atirou.Esta troca de "galhardetes" ganhou maiores proporções com a entrada em "palco" de Justin Bieber. A estrela pop saiu em defesa do seu agente e defendeu que a atitude de Taylor "não foi justa". "A única forma de resolver as coisas é através da comunicação. Insultos oline não resolvem nada. Nem eu, nem o Scooter temos coisas más a dizer sobre ti. Queremos apenas o melhor para ti", disse o cantor canadiano, contando que chegou a ser repreendido pelo empresário quando fez uma publicação no Instagram sobre Taylor.

A mulher do cantor, Hailey Baldwin, elogiou o texto e chamou-lhe "cavalheiro", mas a modelo Cara Delevingne ripostou de imediato. "Desejo que passes menos tempo a apoiar homens e mais tempo a tentar entender as mulheres e a respeitar as suas reações válidas", atirou. A modelo disse ainda que o cantor "não entende o que é um pedido de desculpas", nem o problema que opõe a cantora a Braun.

Demi Lovato, por seu turno, assegurou que lidou com "muita gente má" na indústria musical, mas que Scooter "não é uma dessas pessoas".

A "barricada" de apoio a Taylor e levou muita gente a posicionar-se publicamente. Hasley disse que a cantora era a "principal razão" pela qual sempre insistira compor as suas próprias canções. "Chateia-me que independentemente do poder ou do sucesso que uma mulher possa ter, ainda possa aparecer alguém que as faça sentir impotentes por rancor", atirou.

Kate Perry, segundo a imprensa internacional, propôs que Swift regrave todos os seus álbuns anteriores, mantendo, desta vez, o direito total sobre as suas canções. E, avançam as mesmas fontes, nomes como Nicki Minaj, Miley Cyrus, Lana del Rey, Selena Gomez, Rihanna, Billie Eilish, Camila Cabello e Adele deixaram de seguir o agente nas redes sociais.