Espanha acusa Shakira de dever €6 milhões ao fisco em novo processo

A cantora Shakira enfrenta uma nova queixa por parte do Ministério Público espanhol que a acusa de ter defraudado o estado em 6,6 milhões de euros, em 2018. A artista será julgada em novembro, em Barcelona, num outro caso em que o estado reclama o pagamento de 14,5 milhões de euros em impostos referentes aos anos de 2012 a 2014.







REUTERS/Andrew Kelly

Tópicos Espanha Barcelona Shakira fisco impostos

Por ter optado pelo julgamento e não por um acordo - como fizeram outras celebridades, entre as quais Cristiano Ronaldo -, Shakira arrisca 8 anos de prisão.Neste novo caso, o procurador alega que, em 2018, a Rainha da Pop Latina não declarou lucros de 11,8 milhões de euros que recebeu adiantados pela Tournée Mundial El Dorado. Nessa altura, Shakira estava casada com o futebolista Piqué e vivia com os dois filhos em Barcelona.O Ministério Público alega que ao ser residente em Espanha, a estrela da música devia pagar aí os impostos referentes às suas receitas mundiais, independentemente do local onde recebesse o pagamento. E acusam a artista de em vez disso ter desviado o dinheiro para "empresas sediadas em países com baixos impostos e grande opacidade", cita a Reuters que teve acesso à acusação.A cantora de 46 anos está acusada de falhar o pagamento de 5,4 milhões de euros em impostos, e os procuradores calculam que deva às finanças públicas 6 milhões de euros, tendo em conta os juros, mas também os ajustes feitos se os pagamentos forem voluntários.A equipa legal de Shakira garante que ainda não foi notificada deste novo processo. Desde que se separou de Piqué, que a cantora e os filhos se mudaram para Miami, nos EUA.Em resposta à Reuters, os seus advogados garantiram estar "focados em preparar o julgamento para os anos fiscais de 2012-14, que começa a 20 de novembro".