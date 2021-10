O infante renegado e boémio

Disfarçado de mulher, Luis tentou passar a fronteira em Vila Real de Santo António. Não chegou ao destino final e, a 26 de março de 1926, a sua história foi capa de jornais. O The New York Times relatava que um infante espanhol, vestido de mulher, tinha sido preso por contrabando. Já o jornal canadiano The Montreal Gazzette era mais específico: um príncipe espanhol apanhado com cocaína. Mas Luis Fernando de Orleans e Borbón não era apenas um membro da realeza. Era primo do Rei de Espanha, D. Alfonso XIII. E ser apanhado por contrabando não era o pior que já lhe tinha acontecido. Era apenas mais um escândalo numa vida repleta de excessos.



Dessa vez o castigo foi apenas ser recambiado para Lisboa, cidade que, depois de ter vivido vários anos em Paris, achava tremendamente aborrecida. Só que havia um problema: não podia voltar a França. As teorias sobre a sua expulsão de Paris são várias. Há quem defenda que se meteu em distúrbios num bar de marinheiros, outros acusam-no de ter estrangulado um homem durante uma orgia homossexual – Luis e o amante terão sido apanhados a livrarem-se do cadáver do traficante. “Um episódio que as mais altas autoridades de Madrid e Paris tentaram silenciar”, escreveu Eduardo Álvarez no El Mundo, sobre o seu romance histórico: El Hijo de Eulalia [o filho de Eulália].



Em 1924, a Casa Real retirava-lhe o título de Infante de Espanha e expulsava-o. Era um escândalo demasiado grave. A homossexualidade – condenada à época –, as drogas e o jogo tornaram-no uma ovelha negra entre os Borbóns. Luis retaliou e escreveu ao primo: “Retiras-me a única coisa que não podes, pois os nossos títulos são inerentes à nossa pessoa. Nasci e morrerei Infante de Espanha.”