Vera Lynn foi convocada em segredo para cantar no 16º aniversário da Rainha Isabel II

Uma carta "secreta" enviada e assinada por um manager da BBC à cantora Vera Lynn convidava a mesma a apresentar-se no castelo de Windsor, para atuar no 16º aniversário da Princesa Isabel, em 1942. Nesse dia, Lynn tinha sido convidada também para se apresentar no London Variety Show.