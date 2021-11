Meghan Markle pede desculpa ao tribunal por esquecimento

Meghan Markle pediu desculpa ao tribunal por se ter esquecido que afinal tinha pedido a um assessor para passar informações a autores de uma biografia sobre a sua história. A mulher do príncipe Harry garantiu, no entanto, que nunca foi sua intenção enganar o tribunal que está a julgar um recurso de invasão de privacidade.



Este pedido de desculpas, surge depois de o seu ex-assessor ter dito, em tribunal, que passou informações aos autores do livro Finding Freedom e que o fez por indicação da duquesa de Sussex. Segundo Jason Knauf, Meghan partilhou com ele pontos que devia passar aos escritores.



A Associated Newspapers - dona do Mail on Sunday - está a recorrer de um processo que impediu o jornal de publicar uma carta enviada por Meghan ao pai antes do seu casamento com Harry. A duquesa interpôs um processo judicial, no ano passado, quando soube que o jornal se preparava para publicar essa carta e revelar a identidade de amigos seus que falaram de forma a anónima à revista norte-americana People sobre o bullying que o casal Harry e Meghan estava a sofrer por parte dos tabloides britânicos.