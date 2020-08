Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sharon Stone (@sharonstone) a 16 de Ago, 2020 às 3:18 PDT

A atriz Sharon Stone partilhou a luta da sua família contra a Covid-19 : a irmã mais nova e o marido desta estão a luitar pela vida num hospital e a sua avó e madrinha morreram devido à doença.Num vídeo, visivelmente emocionada, Sharon Stone fez as revelações. O testemunho seguiu-se à publicação de uma fotografia do quarto de hospital da irmã, Kelly, e de uma imagem de Kelly com o marido, Bruce."A minha irmã Kelly, que já tem lúpus, agora tem Covid-19. Este é o quarto de hospital dela. Um de vocês que não usa máscara fez isto. Ela não tem um sistema imunitário. O único sítio onde esteve foi a farmácia. Não há testes no condado dela a não ser que se tenha sintomas, e depois são cinco dias de espera pelos resultados", escreveu Sharon Stone. "Usem máscara, por vocês e pelos outros."Apesar de se manterem em confinamento "enquanto puderam", Kelly e Bruce acabaram por ficar infetados.A mãe de Sharon, Dorothy, também a preocupa: sofreu dois ataques cardíacos nos últimos cinco meses e colocou um pacemaker. Porém, não pôde fazer um teste à Covid-19 porque não tinha sintomas, apesar de ter estado perto de uma pessoa infetada.No vídeo em que revela a morte da avó e da madrinha, Sharon Stone também apelou ao voto. "Porque os únicos países que estão a lidar bem com a Covid-19 são os que têm mulheres na liderança. Por favor, vote. E por favor, faça o que fizer, nao vote num assassino."