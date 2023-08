O submundo canino e a vingança do cão abandonado

As mais lidas GPS

"Rafeiros – Mas Com Tomates!" é escatológico, imagina um submundo com drogas e prostituição e atira ao abandono animal. Estreia esta sexta-feira.

Reggie e Bug (os dois cães ao centro, da esquerda para a direita) são as personagens principais do filme Chuck Zlotnick

A filmografia canina clássica – se é que tal coisa existe – é normalmente orientada para a família e, de preferência, ligada à quadra e aos valores natalícios. Comédias leves, com cães trapalhões ou mais espertos do que os donos e que invariavelmente acabam por reforçar a união do seu agregado familiar humano. A saga Beethoven é um bom exemplo.