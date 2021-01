Faltam menos de seis meses para o duque de Edimburgo completar 100 anos. O marido da Rainha Isabel II – que faz 95 anos a 21 de abril – será o primeiro membro masculino da família real a celebrar um século de vida, assim como o primeiro consorte, já que a rainha-mãe chegou aos 101, mas já estava afastada do trono havia muitos anos. Ainda que esteja retirado desde agosto de 2017, os 100 anos de Felipe de Edimburgo será uma data assinalada no país, assim como têm sido os aniversários redondos da Rainha, os britânicos esperam grandes celebrações.

Leitura, pintura e animais

Só que além da pandemia, que condicionará tudo o que se organizar, o próprio duque de Edimburgo não quer festejar, tal como aconteceu no ano passado, altura em que esteve confinado com a rainha, em Windsor. O The Telegraph quis saber o que é que o palácio de Buckingham está a preparar para o dia 10 de junho, data do centenário do pai do príncipe Carlos. Fontes consultadas por aquele jornal revelaram que ainda nada se sabe porque o aniversariante não está interessado em fazer o que quer que seja para assinalar a efeméride, já que há três anos, desde que deixou o seu papel institucional, desfruta de uma vida tranquila e não tem nenhuma intenção de se tornar no centro das atenções naquele dia. O patriarca dos Windsor, casado com Isabel II há 73 anos, nunca se entusiasmou com o mundo digital e desde que se retirou para a residência de Sandringham, em Norfolk, tem-se dedicado à leitura, à pintura e aos animais.

Quando fez 80 anos, Filipe Mountbatten – o mais novo dos cinco filhos do príncipe André da Grécia e da Dinamarca e da princesa Alice de Battenberg (bisneta da Rainha Vitória), nasceu numa mesa de cozinha na ilha grega de Corfu e foi educado em Inglaterra, França e Escócia depois do exilio da família – disse, num encontro com os meios de comunicação, que não desejava completar 100 anos: "Não imagino nada pior". Pronunciou aquelas palavras talvez por não acreditar que chegaria a tanta idade, uma característica mais marcada na família da Rainha, que já está a planear as celebrações dos 70 anos no trono, em 2022.

Gaffe chocante

É conhecido como o membro mais politicamente incorreto da família real britânica pelas suas peculiares gafes – que já deram origem a vários livros, por exemplo, Prince Philip: Wise Words and Golden Gaffes, que reúne as frases mais polémicas do duque, e Duke of Hazard, lançado no seu 85º aniversário e que se tornou best seller no Reino Unido. Uma dessas gafes foi proferida há quase 30 anos e provocou um choque na época. Hoje parece ainda mais perturbadora, numa altura em que o mundo vive confinado por causa do coronavírus. "Se eu tivesse de reencarnar, gostaria de ser um vírus letal para eliminar a superpopulação. O aumento da população humana é a ameaça mais séria para o planeta". Existe uma seita religiosa numa aldeia na selva de Vanuatu, no Pacífico Sul, que adora o príncipe Filipe como um deus. Os ilhéus guardam retratos do duque e comemoram o aniversário dele todos os anos com festas.

O príncipe Filipe não vai conseguir passar o seu centenário despercebido, mesmo não havendo celebrações. É muito provável que se faça uma exposição de fotografia comemorativa durante a inauguração anual de verão do palácio de Buckingham e com certeza receberá um cartão da rainha Isabel II, que ela envia a todos os cidadãos britânicos que chegam a esta idade.