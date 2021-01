Demorou a aderir ao Instagram, mas em pouco mais de um ano, e com apenas 45 publicações, Jennifer Aniston tornou-se um fenómeno naquela rede social: mais seguidores conseguidos em menos tempo – acima dos 36 milhões. Uma hora depois da sua primeira publicação, em outubro de 2019, – em que mostrava uma reunião íntima com os colegas da popular série Friends – a página da atriz norte-americana recebeu mais de 116 mil seguidores. Na manhã seguinte, a conta já ultrapassava a barreira dos sete milhões. Quase a completar 52 anos (a 11 de fevereiro) e sem produtos para vender na internet, Jennifer, que foi casada com Brad Pitt durante cinco anos, tornou-se uma influencer e as suas stories são virais em poucos minutos.





Aniston só segue 461 pessoas, mas é seguida por estrelas de Hollywood, músicos, desportistas e outras celebridades, como Victoria Beckham, Catherine Zeta Jones ou Miranda Kerr, e milhões de fãs de todo o mundo. À frente dela só a mais poderosa das mulheres no Instagram: Kim Kardashian, que vê o seu trono abanar com o final do reality Keeping Up With the Kardashians. A mais velha do clã Kardashian – que voltou a ser notícia por causa do seu suposto divórcio do rapper Kanye West domina a imprensa internacional – há muito que lidera na plataforma, mas hoje com 198 milhões de seguidores já foi ultrapassada pela irmã, Kylie Jenner, que tem 208 milhões. "Não seriamos quem somos sem Keeping Up With the Kardashians, mas ganho muito mais se publicar uma storie nas redes sociais do que com toda a temporada do programa", disse Kim numa entrevista. Em 2009, a US Weekly revelou que Kim pode cobrar até 500 mil euros por uma publicação no Instagram. Por isso é que ela continua a ser a influencer mais cotada e utiliza três contas diferentes: a pessoal, a da sua linha de maquilhagem, KKW Beauty, e a da linha de roupa interior Skims, multiplicando assim a sua presença no Instagram.

Problemas técnicos no Instagram

A protagonista da série The Morning Show conseguiu ultrapassar o príncipe Harry e Meghan Markle e parece disposta a conquistar o título de rainha do Instagram, já que as suas stories geram tanto tráfego ao ponto de ter chegado a criar problemas técnicos à plataforma. A inesquecível Rachel Green da comédia televisiva de culto dos anos 90 publica com pouca frequência – a última foto é de 19 de dezembro – e opta pela promoção de The Morning Show, partilha imagens dos seus cães e do seu passado. "Para mim é uma diversão, para as Kardashian é uma profissão", disse a atriz quando se estreou no Instagram, avisando que não iria fazer promoções de nada, ainda que isso não queira dizer que ela não seja uma consumidora: "Lamentavelmente, devo confessar que me interesso imenso por tudo o que se relaciona com as Kardashian-Jenner. É um dos meus guilty pleasures".

Jennifer Aniston – que se estreou em Friends em 1994, então com 25 anos – não é pessoa de se envolver em polémicas, mas já teve a sua parte nas redes sociais. Há dias publicou uma storie com um acessório natalício dedicado à pandemia, que dizia: A nossa primeira pandemia 2020". Muitos seguidores criticaram-na por estar a "brincar com coisas sérias" e "estar fora da realidade", outros foram mais radicais e ameaçaram deixar de a seguir. No início da pandemia, Jennifer, em entrevista ao Jimmy Kimmel Live!, revelou como é que estava a lidar com o confinamento. Disse que a quarentena não tinha sido um desafio para ela, já que é agorafóbica (transtorno de ansiedade marcado pelo medo das multidões e de situações ou espaços de onde não há como escapar facilmente). Com mais ou menos polémicas, Aniston continua a somar fãs no Instagram a cada dia que passa.