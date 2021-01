Num ano atípico, as celebridades nacionais não deixaram de marcar tendências através dos seus outfits, divulgados sobretudo através das redes sociais e nos poucos eventos que se realizaram. A Showroomprive.pt, clube de vendas online, especializado em moda e complementos de marcas exclusivas, fez o habitual "ranking de estilo", perguntando aos portugueses quais as personalidades públicas em Portugal que são referência de moda de 2020.

Cristina Ferreira a meio da tabela

Cláudia Vieira lidera como a mulher mais elegante do país, com 28,03% dos votos. A atriz, modelo e apresentadora já foi eleita em anos anteriores por este ranking como a portuguesa mais bem vestida. Em segundo lugar, com 27,62% dos votos, um dos anjos de Victoria's Secret mais emblemáticos: Sara Sampaio. Continua no topo graças aos seus destacados estilos ao longo de 2020, entre os quais se destacam o elegante vestido preto decotado que vestiu na after party dos prémios Oscar 2020. Na terceira posição, encontramos Daniela Ruah, com 23,71%, que combina roupas low-cost com marcas de luxo. No quarto lugar, com 18,41%, está a atriz Rita Pereira, seguida, de Cristina Ferreira, com 17,57%. Finalizando o ranking, nesta ordem: Mariana Monteiro (12,97%), Fátima Lopes (11,44%), Sara Matos (11,30%), Carolina Loureiro (6,69%) e Alexandra Lencastre (4,46%).

Paulo Pires é o segundo mais elegante

Nos homens mais elegantes de 2020, Cristiano Ronaldo volta a ser o favorito dos portugueses, com a maior 29,71% dos votos. O melhor jogador do século XXI é também sinónimo de tendência de moda. Em segundo lugar, encontramos Paulo Pires, de 53 anos, com 19,25%. Pedro Teixeira, em terceiro, com 18,69%, seguido do modelo e apresentador Rubén Rua, com 17,57%. O humorista Ricardo Araújo Pereira, posiciona-se a meio da tabela, com 16,60% e na sexta posição, José Fidalgo (16,46%). Lourenço Ortigão (14,92%), Vasco Palmeirim (13,11%), David Carreira (12,41%) e Luís Borges (6,97%) concluem a lista.