Cristiano Ronaldo não ficou indiferente à situação a envolver Iker Casillas e através das redes sociais já deixou uma mensagem de apoio ao guarda-redes do FC Porto, do qual foi colega de equipa durante seis temporadas no Real Madrid."Muita força, amigo. Espero que te recuperes rapidamente", escreveu o avançado português numa mensagem deixada nas histórias do Instagram.

Iker Casillas, guarda-redes do FC Porto, sofreu um enfarte do miocárdio e foi internado de urgência na CUF do Porto. O jogador não corre perigo de vida.



O FC Porto já confirmou à TVI24 o internamento do guarda-redes do clube, garantindo que o jogador não corre perigo de vida.

Casillas deu entrada no Hospital da CUF, no Porto, após o enfarte do miocárdio, encontrando-se estável.

O jogador, de 37 anos, veste a camisola do Futebol Clube do Porto desde a época 2015/2016.





O FC Porto emitiu uma nota a explicar o que aconteceu com Iker Casillas. Segundo informam os dragões, o guarda-redes "sofreu um enfarte agudo do miocárdio durante o treino da manhã desta quarta-feira", realizado no Olival."A sessão de trabalho foi prontamente interrompida para ser prestada assistência ao guarda-redes do FC Porto, que se encontra neste momento no Hospital CUF Porto. Casillas está bem, estável e com o problema cardíaco resolvido", escreveu o clube azul e branco.

Há pouco mais de um mês, Iker Casillas, que faz 38 anos este mês, renovou com o contrato com o FC Porto, ao qual chegou em 2015/16, depois de ter feito toda a carreira no Real Madrid.