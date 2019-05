Kim Kardashian e Kanye West compram nova mansão

O casal investiu numa mansão de luxo em Hidden Hills, na Califórnia, avaliada em 17 milhões de dólares.

A somar ao vasto património de milhões que possuem, a empresária Kim Kardashian e o músico Kanye West compraram uma mansão em Hidden Hills, na Califórnia, Los Angeles, avaliada em 17 milhões de dólares.



A enorme moradia está situada numa zona escondida, com o objetivo de dar mais privacidade à família que tem três crianças.

Rodeada pela natureza, a propriedade conta com uma extensa área de jardim, piscina, e com uma decoração interior que sobressai pelo esplendor e grandiosidade característica de tudo o que pertence às duas celebridades americanas.



Casados há quatro anos, os dois continuam a contrariar os rumores que dão conta de estarem afastados. O casal tem três filhos: North, nascida em 2013, no ano em que deram o nó, Saint, que nasceu em 2015, e a pequena Chicago, que nasceu em janeiro deste ano.