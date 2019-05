Ver esta publicação no Instagram Mi mejor plan para un domingo lluvioso: montar todos los juguetes que compramos ayer y disfrutarlos con mis bebotes Uma publicação partilhada por Georgina Rodríguez (@georginagio) a 26 de Mai, 2019 às 2:53 PDT



Recentemente, Ronaldo também criticado por causa de um momento de lazer com os filhos. O jogador da Juventus jogava à bola com Mateo com Eva por perto – como a menina não tem oportunidade de entrar na brincadeira acaba por se "virar" para um carrinho de limpeza. O capitão da seleção nacional foi acusado de machismo. E foram exatamente os brinquedos a originar várias críticas ao casal, com vários seguidores da modelo a criticarem o excesso de dinheiro gasto e não só. "Como é que pagaste isso?", "vê-se mesmo que antes não tinhas dinheiro e agora achas que quanto mais melhor", "são demasiados brinquedos" são algumas das críticas deixadas, por entre frases de apoio ao casal e à "família bonita" que construíram.Recentemente, Ronaldo também criticado por causa de um momento de lazer com os filhos. O jogador da Juventus jogava à bola com Mateo com Eva por perto – como a menina não tem oportunidade de entrar na brincadeira acaba por se "virar" para um carrinho de limpeza. O capitão da seleção nacional foi acusado de machismo.

Depois de uma mini-pausa no Mónaco, com Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez regressou a casa e aproveitou o domingo de descanso para brincar com os filhos.Nas redes sociais, a namorada de CR7 partilhou uma fotografia dos gémeos Mateo e Eva e de Alana Martina a abrirem alguns brinquedos. "O melhor plano para um domingo chuvoso: montar os brinquedos que comprámos ontem e desfrutar deles com os meus bebés", escreveu.