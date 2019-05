"Estou tranquilo". Estas terão sido as primeiras palavras de Iker Casillas, guarda-redes do FC Porto, depois de recuperar do enfarte do miocárdio , segundo relata o jornal espanhol Marca.A publicação espanhola refere que foi com essas palavras que o guarda-redes, através de uma mensagem, se dirigiu aos seus familiares e amigos mais próximos. Após o susto, Casillas teve oportunidade de utilizar o telemóvel para tranquilizar as pessoas que lhe são mais intímas e foi com uma mensagem de tranquilidade que o fez.

Iker Casillas, guarda-redes do FC Porto, sofreu um enfarte do miocárdio e foi internado de urgência na CUF do Porto. O jogador não corre perigo de vida.



O FC Porto já confirmou à TVI24 o internamento do guarda-redes do clube, garantindo que o jogador não corre perigo de vida.

Casillas deu entrada no Hospital da CUF, no Porto, após o enfarte do miocárdio, encontrando-se estável.

O jogador, de 37 anos, veste a camisola do Futebol Clube do Porto desde a época 2015/2016.







O FC Porto emitiu uma nota a explicar o que aconteceu com Iker Casillas. Segundo informam os dragões, o guarda-redes "sofreu um enfarte agudo do miocárdio durante o treino da manhã desta quarta-feira", realizado no Olival.