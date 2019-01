Cantor português de 67 anos revelou no passado domingo que luta contra um cancro há cerca de dois anos e que perdeu parte da visão devido a "duas cataratas".

Numa entrevista ao programa 'Domingo Show', da

, o cantor explicou que tudo começou com fortes dores na perna direita.

"Tinha hora que eu não sentia do joelho para baixo e ela foi subindo até uma hora que eu não conseguia ficar em pé", revelou o músico.



Portador de um melanoma, o cantor explicou ainda que "ficou com a visão afetada devido a duas cataratas". "O máximo que pode acontecer é ficar com 30 a 40% de visão", assumiu Roberto Leal.



Questionado sobre se tem medo de morrer, o cantor respondeu prontamente que não. "Se eu realmente cheguei a esta situação, se este caminho é o único caminho possível, não tenho escolha, mas voltar para atrás, não. Isso é próprio de alguém que sabe que há uma luz no fim do túnel, e eu sei e tenho certeza que o amor vencerá toda a dor", rematou.



Apesar de estar a viver com a dor há dois anos, o cantor português, emigado no Brasil, diz que se sente melhor do que nunca.

TV Record