Questionado sobre se tinha medo de morrer, o cantor respondeu que não. "Se eu realmente cheguei a esta situação, se este caminho é o único caminho possível, não tenho escolha, mas voltar para atrás, não. Isso é próprio de alguém que sabe que há uma luz no fim do túnel, e eu sei e tenho certeza que o amor vencerá toda a dor", rematou.



Na altura, convidado ao programa "Agora Nós" da RTP, apresentado por José Pedro Vasconcelos e Tânia Ribas de Oliveira, Roberto Leal recebeu uma mensagem de apoio do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.



"Queria neste momento saudar com um grande abraço de amizade, acompanhando um período um pouco mais difícil na vida. Sobretudo saudar o papel ao longo de tantos anos na projeção da língua portuguesa, na projeção daquilo que é a música portuguesa e na ligação às comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, em particular à ligação às comunidades brasileiras", disse Marcelo, sublinhando o seu papel como ponte entre a cultura brasileira e portuguesa e acrescentando que Roberto conseguia "tornar Portugal mais presente no Brasil".



O cantor luso-brasileiro ficou conhecido por temas como "Arrebita", "Bater o Pé" e "Carimbó Português".



(em atualização)

O cantor português radicado no Brasil Roberto Leal, nome artístico de António Joaquim Fernandes, morreu este domingo aos 67 anos, vítima de um cancro. A notícia foi confimada por José Cesário, antigo secretário de Estado das Comunidades e da Administração Local, à TSF.Governante adiantou que artista morreu esta madrugada e sublinhou que o país "ficou mais pobre" com o seu desaparecimento.Em janeiro deste ano, Roberto Leal revelou em entrevista a um canal brasileiro que lutava contra um cancro há cerca de dois anos e que havia perdido parte da visão devido a "duas cataratas". O cantor explicou que tudo começou com fortes dores na perna direita. "Tinha hora que eu não sentia do joelho para baixo e ela foi subindo até uma hora que eu não conseguia ficar em pé", revelou o músico.Portador de um melanoma, o cantor explicou ainda que "ficou com a visão afetada devido a duas cataratas". "O máximo que pode acontecer é ficar com 30 a 40% de visão", assumiu Roberto Leal.