Bebé nasceu de parto natural esta quinta-feira à noite. A actriz também revelou o nome do bebé.

Rita Pereira foi mãe pela primeira vez esta quinta-feira. A notícia foi revelada pela própria aos seus seguidores no Instagram através de uma fotografia em que surge com o bebé e o namorado, Guillaume Lalung, ao final da noite.



A atriz, de 36 anos, disse ainda, pela primeira vez, qual o nome que escolheu para o menino: Lonô.



"Lonô, o nosso filho. Deus da música e da paz. Agora dançamos todos ao som da tua vida", escreveu como legenda da imagem.



O bebé nasceu de parto natural, avança ainda na publicação.



Rita Pereira completou esta quarta-feira o nono mês de gravidez e celebrou a data com fotografias nas redes sociais em que surgia completamente nua.