Era conhecido por ser um dos príncipes europeus mais adeptos da vida noturna, mas esses tempos parecem ter chegado ao fim. Segundo a imprensa britânica, Meghan Markle conseguiu que Harry deixasse de beber álcool recentemente e isso já se nota na condição física do filho mais novo de Carlos e Diana.

"A Meghan consegue tudo o que quer", disse o príncipe aos empregados do palácio de Kesington, de acordo com uma fonte que trabalha de perto com o duque de Sussex. Desta maneira, Harry acabou por se solidarizar com a mulher que está grávida. De acordo com a mesma fonte, o neto de Isabel II também terá abrandado no consumo de café e chá.

A antiga atriz também já terá conseguido que Harry também se dedique à prática do yoga, que Meghan pratica há muitos anos. A boa alimentação e o exercício já se estarão a notar na condição física de Harry, que terá sido elogiado pela família real durante as festas de Natal.