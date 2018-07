Uma dívida no videoclube, um problema matemático ou apenas uma “Amazon de qualquer coisa”, afinal como foi criado o serviço de filmes e séries que revolucionou o entretenimento?

Uma boa história tem um início memorável. Uma rainha que é demasiado nova para tomar conta de um império (The Crown) ou um bando de foras-da-lei que só querem imprimir umas notas na Casa da Moeda, sem matar ninguém (Casa de Papel). A história da Netflix – plataforma online de séries, filmes e documentários, com 125 milhões de subscritores no mundo – tinha de ser igualmente marcante.

Reed Hastings, o criador e CEO da empresa, conhece bem o valor de um arranque inesquecível. Ou de vários. O ex-professor de Matemática, que já tentou despedir-se a si próprio duas vezes, tem várias versões para este enredo que facturou, no ano passado, 9 mil milhões de euros.



Primeira versão: a Netflix foi inventada quando Hastings se esqueceu de devolver um vídeo à Blockbuster – estávamos nos anos 90 – e recebeu uma multa de 40 euros. "Fiquei muito envergonhado", contou Reed à revista Fortune. O embaraço foi tal que nem contou à mulher. Na altura, o empresário estava à frente da Pure Software quando se fez luz: e porque não criar um negócio de receber e devolver filmes por correio? Os DVDs – mais pequenos, leves, resistentes e com maior capacidade de armazenamento – estavam a surgir na altura e eram a forma mais eficaz de fazer chegar entretenimento a casa.



A segunda versão não é tão divertida como uma multa, mas é uma homenagem ao passado de Hastings. Formado em Matemática, chegou a ser professor no Corpo da Paz, ao dar aulas na Suazilândia, e terá sido um problema matemático a dar-lhe a ideia revolucionária.



Foi numa conferência de tecnologia em Barcelona que Reed contou que tudo começou quando tentou calcular a forma mais eficaz de transportar informação. O problema matemático era o seguinte: quanta informação é que uma carrinha, cheia de cassetes, conseguiria transportar e a que velocidade chegaria ao destino? Contas à parte, o que interessa é o que vem a seguir. Reed descobriu que a melhor forma era enviar os vídeos pela Internet.



Terceira versão e provavelmente a verdadeira é a que tem menos piada. O antigo sócio de Reed, Marc Randolph, contou numa entrevista à CNBC: "Netflix foi um serviço de aluguer de vídeos, mas o modelo de subscrição pela Internet era apenas uma das muitas ideias que tínhamos. Não houve um momento eureka." E acrescentou: "A história da multa do Blockbuster é uma boa história, e a Netflix são histórias, por isso, não há problema."



Marc Randolph, que deixou a empresa em 2002, diz que juntamente com Hastings pensaram fazer uma "Amazon de qualquer coisa" e acabaram por optar por DVDs. Conta ainda que testaram o serviço. Ou seja, meteram um DVD num envelope, enviaram-no pelo correio e viram que chegava intacto. Sim, é verdade. A Netflix começou por ser um serviço de envio de DVD, hoje tem mais de 140 milhões de horas de séries, programas e filmes disponíveis e 700 obras de produção própria.



Só que a história de Reed – um empresário à antiga, como gosta de dizer, que aposta na honestidade acima de tudo e que não se importa de despedir pessoas que tenham apenas um rendimento médio na empresa – tem mais detalhes sumarentos. E até no que toca a despedimentos há mais um capítulo: o porta-voz da empresa, Jonathan Friedland, usou duas vezes a palavra preto (nigger) em reuniões. Reed Hastings não gostou e despediu-o na semana passada. No comunicado explica: "Depois do primeiro incidente, devia ter usado essa experiência como um momento de aprendizagem para toda a equipa sobre como a palavra é dolorosa e feia, e que nunca devia ser dita."



Mentor da família

Outro pormenor no enredo do império Netflix é a crise no casamento de Reed Hastings. Antes de fundar a empresa, presente em 190 países e com mais de 430 nomeações para prémios, Wilmot Reed Hastings Jr. (nome de baptismo) estava em rota de colisão com a mulher, Patrícia Ann Quillin. A crise era tal que decidiu fazer terapia de casal.



Na altura, estava à frente da Pure Software e passava o dia a ser CEO da empresa e a noite a programar. "Era um mau marido e um pai ausente", contou ao site Venture Beat.



Na terapia de casal, Hastings, filho de um advogado que trabalhou na administração de Nixon, encontrou o verdadeiro caminho para liderar: ser honesto. "A terapia familiar que frequentei há 20 anos tornou-me um melhor gestor e um melhor líder." Como? Hastings explica que através das sessões percebeu que apesar de a família ser o mais importante para si, não era isso que fazia no dia a dia. "Eu queria mais o sucesso da empresa do que o do meu casamento. A minha mulher perdoou-me, porque eu não era um sacana mentiroso, só tinha era os valores trocados. Aprendi que um compromisso absoluto com a verdade, mesmo quando esta é desconfortável, é a melhor maneira de se viver e de construir uma empresa."



Com 57 anos, assento na administração de empresas tão poderosas como o Facebook – "eles nem sabem que, em 2005, achava o Facebook uma coisa verdadeiramente estúpida" – começou por estudar Matemática em Bowdoin College, serviu nos Marines e passou dois anos no Corpo de Paz. Diz que essa experiência o ajudou a ver o mundo de outra forma. "Quando já percorreste o continente africano à boleia, com 10 dólares no bolso, começar a tua própria empresa não parece assim tão intimidante."



Quando regressou aos Estados Unidos, decidiu formar-se em Ciência Computação, em 1988. Pouco depois começou a trabalhar no desenvolvimento de software e em 1991 criou a sua primeira empresa, a Pure Software, que vendeu em 1997. É nessa altura que surgiu a ideia de criar a Netflix, que começou por se chamar Kibble, com sede em Los Gatos, Califórnia. Hastings era mais investidor do que gestor, mas em 2002 substituiu Marc Randolph como CEO e passou a controlar ainda mais a empresa.



Apostado em criar um ambiente de trabalho saudável e com "liberdade", ao partilhar ordenados e resultados financeiros com os trabalhadores, acabando com o dress code e permitindo que não haja número fixo de dias de férias (tem a ver com a quantidade de horas que trabalham), decidiu fazer o que poucos gestores têm coragem: canibalizar o seu próprio negócio. Ou seja, distribuía DVDs por correio, mas em 2007 passou a apostar no serviço de streaming de filmes.



Sempre um passo à frente, o empresário filantropo que investe em educação (vai criar um fundo para a educação no valor de 85 milhões de euros) acredita que a inteligência artificial vai ser capaz de compreender as emoções humanas daqui a 50 anos. Depois dos conselhos do terapeuta de casal, tira seis semanas de férias por ano e acha que isso o torna melhor trabalhador. Mesmo assim, não gasta o seu tempo com hobbies. "Não faço vela, não pesco, fui um falhanço como homem da Renascença", disse à The New Yorker. Mas há outra explicação igualmente memorável para esta tradição de não ter passatempos. Ele vive segundo o conceito japonês de Zanshin, ou seja, o foco da sua vida é uma paixão intensa pelo trabalho.





Artigo originalmente publicado na edição n.º 739, de 28 de Junho de 2018.