A cantora Demi Lovato deixou o Hospital Cedars-Sinai, em Los Angeles, onde deu entrada no passado dia 24 de Julho, após sofrer uma overdose de estupefacientes. De acordo com a revista People, a norte-americana teve alta hospitalar no passado sábado à tarde e irá receber tratamento numa clínica de reabilitação fora da Califórnia.

"Demi saiu do hospital no final de semana e vai continuar o seu tratamento num centro de reabilitação. No hospital, ela esteve cercada de familiares e amigos que auxiliaram sua sobriedade. Todos eles querem que Demi melhore logo. Ela está rodeada de muito amor e tem pessoas muito preocupadas com ela. Tem agora um longo caminho pela frente mas, com amor, esse caminho vai ser completamente positivo", referiu uma fonte próxima de Lovato à revista.

A celebridade de 25 anos tinha quebrado o silêncio sobre o episódio há poucos dias, quando falou nas redes sociais sobre a sua luta contra o consumo de drogas. No texto, agradeceu a Deus, aos fãs e à família pelo seu apoio e orações que a ajudaram a superar este tempo difícil. "Sem eles eu não estaria aqui a escrever esta carta a vocês todos", lê-se na publicação de Demi Lovato.









A estrela pop acaba a publicação a dizer: "Eu vou continuar a lutar". Em 2017, num documentário do YouTube chamado "Simplesmente Complicado", Lovato confessou o uso de drogas, os distúrbios alimentares e problemas com o álcool. A cantora também revelou que a primeira vez que consumiu cocaína foi com 17 anos e que entrou com 18 anos num centro de reabilitação, onde foi diagnosticada com distúrbio de bipolaridade.

O local onde a cantora deu entrada para combater a sua dependência ao álcool e drogas não foi revelado.