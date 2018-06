George Clooney foi homenageado na noite de quinta-feira com o prémio do American Film Institute, em Los Angeles. Vários amigos famosos discursaram sobre ele, mas quem mais se destacou foi a sua mulher, Amal Clooney.A advogada dedicada aos direitos humanos elogiou o marido, considerando-o um cavalheiro, um pai e marido extraordinário e o amor da sua vida. Para Amal, é mais fácil "falar em tribunal pelos arguidos do que falar em público, como faço pela primeira vez hoje, sobre o meu marido"."Conheci George quando tinha 35 anos e começava a resignar-me com a ideia de que seria uma solteirona. Depois cruzámo-nos", relatou. "Cinco anos depois, ele é a pessoa que tem a minha admiração total e também a pessoa cujo sorriso me faz sempre sorrir de volta."Amal e George têm dois filhos gémeos e casaram em 2014. Os bebés nasceram em 2017.Na cerimónia, estiveram presentes vários amigos do actor como Cate Blanchett, Jennifer Aniston, Cindy Crawford e Diane Keaton. Entre os oradores que elogiaram Clooney, encontram-se Barack Obama, Julia Roberts e Jimmy Kimmel.Antes do evento, Clooney disse que não acreditava que podia "ter tudo". "Amo esta indústria. Boa noite, e boa sorte", rematou, numa referência ao filme por ele realizado com o mesmo nome.