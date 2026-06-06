Jennifer Lopez: "Para ser nova-iorquino, é preciso nascer em Nova Iorque"

Numa entrevista com Kareem Rahma, a cantora gerou polémica ao defender que apenas quem nasce em Nova Iorque pode ser considerado nova‑iorquino. Uma posição que alguns comparam à lógica da cidadania norte‑americana.

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No mais recente vídeo de SubwayTakes, uma série de entrevistas assinadas por Kareem Rahma - comediante e apresentador egípcio-americano - que acontecem numa carruagem de metro, Jennifer Lopez arriscou uma opinião controversa: “Todos querem dizer que a nossa cidade é deles, mas tens de ter nascido em Nova Iorque. Tens de ter nascido num dos cinco bairros para seres um nova-iorquino.”



Jennifer Lopez encontra-se a promover o seu mais recente filme "Romance no Escritório" James Warren/Famous/STAR

Rahma recordou que quando se mudou para Nova Iorque em 2012, os locais lhe disseram que “ao fim de 10 anos" já se podia chamar de nova-iorquino, mas Lopez garantiu-lhe que, como verdadeira local, não tinha "assinado essa petição", brincou a artista que tem andado a promover o seu filme Romance no Escritório, um exclusivo da Netflix.

You have to be born in New York to be a New Yorker!! @JLo pic.twitter.com/20WoZlMxmc — SubwayTakes with Kareem Rahma (@SubwayTakes) June 5, 2026

Filha de porto-riquenhos, Jennifer Lopez é nascida e criada em Nova Iorque, no bairro do Bronx. Aliás, auto-intitula-se "Jenny From The Block", título de uma música que lançou em 2002, cuja letra recorda suas origens mais humildes (Antes tinha pouco, agora tenho muito (lado sul do Bronx) / Não importa para onde vá, sei de onde vim).

Mas as suas declarações têm gerado algum desconforto nas redes sociais. "E é preciso nascer na América para ser americano, certo?", pergunta um utilizador. "Esta é uma das opiniões mais absurdas que já vi sobre uma cidade de imigrantes. E uma das cidades mais acolhedoras do mundo", acusa outro. Pelo meio, há quem defenda o seu ponto de vista: "Ela tem razão. A maioria dos nova-iorquinos pensa assim. Não há nada pior do que um forasteiro dizer aos nativos o que é ou não permitido na nossa própria cidade".

Segundo o livro de regras locais de Lopez, o atual presidente da Câmara Municipal de Nova Iorque, Zohran Mamdani, não é nova-iorquino. Nascido no Uganda há 34 anos, Mamdani mudou-se com a sua família para a Grande Maçã aos sete anos de idade.