A rainha Isabel II deverá conhecer o seu novo bisneto esta quarta-feira. O filho do príncipe Harry e de Meghan, duquesa de Sussex, nasceu na madrugada de segunda-feira, dia 6 de maio.



O bebé é o sétimo na linha de sucessão ao trono britânico e o oitavo bisneto da rainha Isabel II, que tem 93 anos. A criança nasceu com 3.26 quilos.



Os membros mais velhos da família real britânica já disseram estar maravilhados e entusiasmados com o nascimento do bebé, cujo nome ainda não foi revelado. Harry e Meghan Markle deverão mostrar o filho ao público esta quarta-feira.