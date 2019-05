Filho de Harry e Meghan nasceu na segunda-feira e jornalistas foram convidados para uma sessão fotográfica esta tarde. Ainda não se sabe o nome do bebé.

O mais recente bebé real deve ser apresentado ao mundo esta quarta-feira, anunciou o príncipe Harry, no dia em que nasceu aquele que é o seu primeiro filho. É então de esperar que aconteça esta quarta a primeira apresentação do filho de Harry e Meghan Markle, bem como o filho do casal, cujo nome é ainda uma incógnita.



O bebé real nasceu na segunda-feira e meios de comunicação britânicos foram convidados para uma sessão fotográfica esta tarde. A inclusão da CBS no lote de meios convocados para este momento causou alguma estranheza, mas a apresentadora das manhãs do canal, Gayle King, é amiga pessoal da ex-atriz.



Quando nasceu o bebé que é o sétimo na linha de sucessão ao trono britânico, o pai anunciou, com um enorme sorriso na cara, que o filho de 3,17 quilos é "lindo de morrer".





"É maravilhoso, absolutamente incrível. Como disse, estou incrivelmente orgulhoso da minha esposa e, como qualquer pai ou parente diria que o seu bebé é deslumbrante, este pequeno bebé é lindo de morrer", disse sorridente"Informamos com prazer que Sua Alteza os Duques de Sussex tiveram o seu filho primogénito às 5h25 esta segunda-feira, 6 de maio", podia ler-se na conta de Instagram conjunta de Meghan e Harry.No dia seguinte ao nascimento do sobrinho, os jornalistas perguntaram ao príncipe William se tinha conselhos para o irmão, ao que o pai de três crianças respondeu, rindo: "muitos, muitos". "Desejo-lhes o melhor do mundo e espero que dentro de alguns dias possam descansar e aproveitar o terem um novo bebé na sua família e todas as alegrias que um nascimento acarreta", continuou.Este é o oitavo neto da rainha Isabel II.

As apostas quanto ao nome do quarto neto do príncipe Carlos e Diana não param. Até há uma semana, a maioria apostava que o bebé seria uma rapariga e que se chamaria Diana, em homenagem à falecida princesa de Gales. Arthur, James e Alexander são os nomes mais apostados pelos britânicos para o oitavo bisneto da Rainha de Inglaterra, que por tradição é a primeira a receber a notícia do nascimento como também é a primeira a visitá-lo.