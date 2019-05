Nove meses não chegaram para o príncipe Harry e Meghan Markle decidirem como se vai chamar o seu primeiro filho, que nasceu esta segunda-feira, 6 de maio. "Ainda estamos a pensar no nome", afirmou o próprio duque de Sussex, em entrevista à CNN. Arthur, James e Alexander são os nomes mais apostados pelos britânicos para o oitavo bisneto da Rainha de Inglaterra, que por tradição é a primeira a receber a notícia do nascimento como também é a primeira a visitá-lo.

A notícia foi revelada na conta oficial que os duques de Sussex abriram no Instagram a 2 de abril. Logo no primeiro dia, em apenas 5 horas e 45 minutos, bateu a marca de um milhão de seguidores – o que prova a popularidade do casal. Esta tarde, três horas após o anúncio do nascimento do bebé, já ia em 6 milhões. A iminente chegada desta criança gerou mais movimento nas bolsas de apostas britânicas do que qualquer um dos três filhos de Kate e William. Apostas como o sexo, o nome e a data exata do seu nascimento já movimentaram mais de 9 milhões de euros.





Previsões anteriores que tiveram êxito

Como é costume na família real britânica, o nome só é anunciado ao fim de alguns dias, nos casos dos príncipes George e Charlotte foram dois, mas quando o príncipe Carlos nasceu, em 1948, demoraram um mês. Quanto ao título, este bebé, que ocupa o sétimo na linha de sucessão ao trono britânico, herdará do pai o de conde de Dumbarton, um dos que Isabel II lhe concedeu no casamento dele.

Em ocasiões anteriores, os apostadores tiveram êxito nas suas previsões dos nomes dos bebés reais. Quando Kate e William tiveram o primeiro filho, em 2013, George estava no primeiro lugar das principais casas de apostas, Ladbrokes, William Hill y Paddy Power. Charlotte ocupou a segunda posição, atrás de Alice, quando nasceu a princesa em 2015, mas passou para a primeira entre o dia do seu nascimento e o anúncio do nome. Já no terceiro filho dos duques de Cambridge as especulações falharam. Louis não era um dos principais eleitos quando o príncipe nasceu, em abril de 2018, já que os apostadores se focaram em Arthur, James, Albert, Frederick e Philip.