Foi ao colo do pai que o primeiro filho do príncipe Harry e Meghan Markle apareceu pela primeira vez.

O príncipe Harry e Meghan Markle decidiram voltar a fazer as coisas de forma diferente, desta vez na altura de apresentar o primeiro filho do casal. Na apresentação oficial, que aconteceu esta quarta-feira, foi Harry quem apareceu com o recém-nascido ao colo - o que não aconteceu nem com os filhos de William e Kate Middleton nem com os bebés de Diana e Carlos. Nestes dois casos, foram as mães que levaram os bebés ao colo para os mostrar pela primeira vez.



Na fotogaleria, acima, pode ver as apresentações oficiais dos últimos bebés da família real britânica.

Também de forma diferente, o casal só apresentou o bebé alguns dias depois do nascimento, enquanto os casais anteriores apresentaram os filhos poucas horas depois de os bebés nascerem.



Esta quarta-feira, Meghan Markle e o príncipe Harry apresentaram o bebé real, sem anunciar ainda o nome. "Ele tem um feitio ternurento e é muito calmo. Tem sido um sonho de menino", disse Meghan. "Não sei a quem ele sai", brincou Harry.



"Tem sido absolutamente incrível. Tenho os dois melhores tipos do mundo, por isso estou muito feliz", disse a mãe. O pai, de 34 anos, acrescentou: "É óptimo. Ser pai é incrível". "Ainda só passaram dois dias e meio, mas estamos mesmo entusiasmados por ter o nosso pequeno prazer", disse ainda Harry.

O casal vai apresentar à rainha o seu oitavo bisneto em breve. O bebé nasceu esta segunda-feira, com 3,17 quilos.