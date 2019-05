Ver esta publicação no Instagram

The Duke and Duchess of Sussex are pleased to announce they have named their first born child: Archie Harrison Mountbatten-Windsor This afternoon Their Royal Highnesses introduced Her Majesty The Queen to her eighth great-grandchild at Windsor Castle. The Duke of Edinburgh and The Duchess’ mother were also present for this special occasion. Photo credit: Chris Allerton ©?SussexRoyal

Uma publicação partilhada por The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) a 8 de Mai, 2019 às 8:39 PDT

Para apresentar o bebé real, príncipe Harry e Meghan Markle decidiram voltar a fazer as coisas de forma diferente. Na apresentação oficial, que aconteceu esta quarta-feira, foi Harry quem apareceu com o recém-nascido ao colo - o que não aconteceu nem com os filhos de William e Kate Middleton nem com os bebés de Diana e Carlos. Nestes dois casos, foram as mães que levaram os bebés ao colo para os mostrar pela primeira vez.Na fotogaleria, acima, pode ver as apresentações oficiais dos últimos bebés da família real britânica. Também de forma diferente, o casal só apresentou o bebé alguns dias depois do nascimento, enquanto os casais anteriores apresentaram os filhos poucas horas depois de os bebés nascerem.(em atualização)