O Reino Unido está a preparar-se para receber mais um casamento real. O príncipe Harry e Meghan Markle têm casamento agendado para o próximo dia 19 de Maio e a MINI, "nascida e criada" no Reino Unido, não quis deixar passar este momento especial em branco e criou um modelo único para celebrar esta união. Saiba tudo no Aquela Máquina.

Este MINI único, criado de raiz para captar tudo o que este casamento real representa, será doado à CHIVA (The Children’s HIV Association) para um leilão público, sendo que o dinheiro angariado ficará, na totalidade, para esta associação.

A carroçaria foi pintada de branco e é complementada com detalhes cinza. Mas o detalhe que mais salta à vista é a decoração do tejadilho, que conta com várias camadas gráficas que representam a união das bandeiras nacionais do príncipe Harry e de Meghan Markle: "Union Jack" do Reino Unido e a "Stars & Stripes" dos Estados Unidos.

Nas luzes de mudança de direcção acima das rodas dianteiras podem ler-se as iniciais "M & H" e as portas quando abrem projectam no chão as palavras "Just Married". O habitáculo também recebeu este "tratamento" e conta com embelezadores de tablier (feitos numa impressora 3D) com os nomes dos noivos e com umas embaladeiras exclusivas onde se pode ler "MINI Loves You".

"Como marca britânica icónica com mais de 60 anos de história no Reino Unido, estamos orgulhosos por assinalar o casamento real com este presente especial para caridade", afirmou Oliver Heilmer, chefe de design da MINI. "A equipa de design da MINI criou um carro único para esta ocasião. Este é um MINI como nenhum outro", acrescentou.

A marca britânica (que pertence ao Grupo BMW) não adiantou informações relativas à motorização deste modelo, mas a verdade é que neste caso isso é o que menos interessa. Esta oferta à associação CHIVA será feita no dia do casamento, 19 de Maio, e o leilão deverá realizar-se nos dias seguintes.