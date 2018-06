É o primeiro filho da irmã da Duquesa de Cambridge.

Pippa Middleton, a irmã da Duquesa de Cambridge Kate Middleton, está grávida. A confirmação surgiu esta sexta-feira, numa coluna de um jornal. A irmã de Kate casou-se em Maio de 2017 com o gestor de fundos de investimento James Matthews e este é o primeiro filho do casal.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">Pippa Middleton Matthews is featured in a new column for <a href="https://twitter.com/waitrose?ref_src=twsrc%5Etfw">@waitrose</a> weekend. "Exercising during pregnancy" <a href="https://t.co/2rktWaKaFg">pic.twitter.com/2rktWaKaFg</a></p>— MiddletonMaven (@MiddletonMaven) <a href="https://twitter.com/MiddletonMaven/status/1004814384718401538?ref_src=twsrc%5Etfw">7 de junho de 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

No artigo, Pippa Middleton abordou o tema do exercício durante a gravidez e indicou que não sofreu do mesmo problema que a irmã, os enjoos agudos (ou hiperemese gravídica).

"Tive sorte de ter chegado à consulta das doze semanas sem ter sofrido de enjoos matinais", relata Middleton.

Ao longo das três gravidezes, Kate Middleton sofreu da doença, o que a levou a cancelar mais cedo a agenda oficial. Os Duques de Cambridge são pais do príncipe George, de 5 anos, da princesa Charlotte, com três anos e do príncipe Louis, que nasceu em Abril de 2018.