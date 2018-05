O pai de Meghan Markle mudou de ideias e afinal quer levar a filha ao altar. Ao TMZ, Thomas Markle disse que a filha o tentou contactar e que gostaria de estar presente na cerimónia.

"Odeio a ideia de perder um dos maiores momentos históricos e de não levar a minha filha ao altar", afirmou.

Ao site, o pai da ex-actriz disse ter voltado para o hospital após sentir fortes dores no peito. Thomas Markle, que sofreu um ataque cardíaco na passada semana, foi informado pelos médicos que o seu coração está "seriamente danificado".

Contudo, o motivo que poderia levar o pai de Meghan a não comparecer no casamento real era uma colaboração de Thomas os paparazzi para encenar uma série de fotografias. O pai da futura mulher de Harry garantiu ainda que nunca quis magoar a filha ou a família real britânica quando fez o acordo com um fotógrafo para tirar fotos a preparar-se para o casamento do ano.

Thomas Markle garantiu que, caso tenha autorização dos médicos, irá viajar para Inglaterra para marcar presença no casamento da filha, no dia 19 de Maio.