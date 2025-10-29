Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
29 de outubro de 2025 às 23:03Associated Press

Um ano após as inundações em Valência: Rei de Espanha participa em cerimónia em memória das vítimas da catástrofe

O Rei Felipe VI liderou a cerimónia nacional de homenagem, falando ao lado de familiares das 230 vítimas que perderam a vida nas grandes inundações do ano passado em Valência.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.