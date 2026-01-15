Idade referências e... fotos: os requisitos para trabalhar na 'villa' de Julio Iglesias a troco de €340

Cantor espanhol está a ser acusado de abuso sexual por parte de antigas funcionárias das suas casas na República Dominicana e nas Bahamas.

Para trabalhar na 'villa' de Julio Iglesias na República Dominicana - a troco de 25 mil pesos, cerca de 340 euros - não era preciso ter grande experiência em lides domésticas. Segundo o Diário.es - que tem vindo a divulgar, depois de uma ampla investigação, provas de que o cantor, de 82 anos, teria abusado sexualmente várias funcionárias - o mais importante era o aspeto.



Julio Iglesias acusado de abusar sexualmente de funcionárias Instagram/Julio Iglesias

Nos anúncios pedia-se que as candidatas tivessem "entre 25 e 35 anos" e que enviassem "fotos de corpo inteiro". 'Carolina' (nome fictício), uma dominicana de 30 anos, contou que encontrou um anúncio em 2021 no Instagram. "Enviei o meu currículo e pediram-me enviasse uma fotografia de corpo inteiro. Mandei e, no dia seguinte, disseram-me que sim, que estava qualificada para o trabalho"

Sem grande experiência prévia em trabalhos domésticos, 'Carolina' conta que apenas um dia depois percebeu por que lhe tinham pedido a fotografia. "Dei-me conta que ele gosta que as pessoas que o rodeiam estejam em boa forma física. Cheguei a ouvi-lo dizer que algumas raparigas que estavam a trabalhar em sua casa tinham ficado gordas e mandou-as embora."

Havia uma mulher que "mostrava as fotos ao senhor e ele escolhia quem queria", prossegue 'Carolina'. "Percebi que era assim que escolhiam todas as funcionárias."

'Laura', uma fisioterapeuta que trabalhou na residência do artista em Punta Cana, assistiu a situações parecidas. "Estavam à procura de pessoal para trabalhar, mas não queriam saber do currículo ou da educação. Simplesmente olhava para a foto e dizia 'gosto desta'." O cantor referia também que "as dominicanas são porcas", por isso queria raparigas "limpas".

A fisioterapeuta recorda o currículo de uma advogada e ouviu a tal mulher que tratava do recrutamento dizer ao cantor: "Olha Julio, vê-se que esta rapariga precisa mesmo de trabalhar, se está a candidatar-se a um emprego como doméstica é porque tem necessidade." Mas o cantor recusou. "Não, esta não".

Outra mulher, 'Rebeca', diz que não cumpria os requisitos para trabalhar na villa. Tinha menos de 25 anos (22), não possuía referências ou experiência. Mesmo assim, pediram-lhe que enviasse cinco fotografias e acabou por ser contratada. A mulher que a entrevistou advertiu-a logo: "Vais trabalhar para a pessoa mais importante da República Dominicana, mais do que o presidente". A jovem foi à internet procurar informações sobre Julio Iglesias. Conhecia o filho, Enrique, mas nunca tinha ouvido falar do pai...