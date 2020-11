Por que está a BBC a investigar uma entrevista de Diana com 25 anos?

Que passos tomou a BBC e, em particular Martin Bashir, para conseguir a entrevista em 1995? Isto vai incluir olhar para os extratos bancários, alegados pagamentos a funcionários da casa real e outras acusações levantadas pelo conde Spencer. Esses passos foram apropriados, em particular tendo em conta os padrões editoriais da BBC na época? Em que medida, as ações da BBC, e em concreto de Martin Bashir, influenciaram a decisão de Diana em aceitar a entrevista? Que conhecimento tinha a BBC em 1995 e em 1996 das provas relevantes, como os extratos bancários falsificados? Quão eficazmente a BBC investigou as circunstâncias que levaram à entrevista?

Martin Bashir Foto: REUTERS/Robert Galbraith

A BBC está a investigar a entrevista histórica dada pela princesa Diana ao programa Panorama, em 1995. Aquela que é considerada a grande entrevista e o maior furo do século XX - quando a princesa proferiu a célebre frase "Éramos três, logo este casamento tinha gente a mais" - poderá ter sido conseguida sob falsos pretextos usados para convencer a princesa. O irmão de Diana, o conde Spencer, alega ter provas de que o jornalista mentiu na época.O jornalista em causa é Martin Bashir de 57 anos e hoje é o editor de religião da BBC. Bashir tem estado incontactável para responder às acusações por se encontrar "seriamente doente" devido a complicações da covid-19 e por estar a recuperar de uma operação ao coração, refere a própria BBC.O caso começou quando o irmão de Diana revelou ao jornal Daily Mail as notas e os documentos que terão convencido o conde a apresentar o jornalista à irmã. De acordo com o conde Spencer, Bashir abordou-o com extratos bancários falsificados que provariam como funcionários seniores da corte estariam ser pagos pelos serviços secretos para espiar a princesa a pedido da família real. Entre outras notas que alegam que o príncipe Carlos, de quem Diana estava separada, mas não divorciada, na época, teria um caso com a ama dos filhos ou que Diana tinha os seus telefones sob escuta e a sua correspondência aberta.As acusações não são novas, e em 1996 a BBC já tinha aberto um inquérito interno aos extratos bancários. Tendo concluído então que os alegados documentos falsos "não tiveram influência" na decisão de Diana dar a entrevista.A estação televisiva decidiu agora responder ao apelo do conde e abrir uma investigação independente à atuação do seu jornalista, que, estava na equipa de investigação do programa Panorama desde 1992. A investigação vai ser liderada pelo antigo juiz do supremo John Dyson. "Posso assegurar que a investigação vai ser meticulosa e justa", disse o juiz, num comunicado interno emitido pela estação pública britânica.A investigação vai ter cinco pontos de análise:A entrevista foi vista na época seguida por quase 23 milhões de pessoas e foi considerada um marco na história da televisão. Agora, o filho mais velho da princesa emitiu um comunicado a congratular-se com a investigação ao caso. Num gesto inédito, William fez saber por comunicado partilhado pela revista People , que "a investigação independente é um passo na direção correta. Deve ajudar a encontrar a verdade por detrás das ações que levaram à entrevista do Panorama e as consequentes decisões tomadas pelas pessoas da BBC na altura".Na época a BBC ilibou Bashir, mas despediu um designer gráfico que terá falsificado os extratos. Matthew Weissler já disse publicamente ter sentido que ia ser o bode expiatório de toda a história.A BBC não parece que vá entregar o caso facilmente e já anunciou que encontrou a nota escrita pela própria princesa após a entrevista. Na nota manuscrita, terá dito que os extratos "não tiveram nenhum papel na sua decisão", insiste a estação de televisão Martin Bashir chegou a ser um dos nomes fortes do jornalismo britânico, mas ao longo da carreira não se foi livrando de polémicas. Depois da entrevista à princesa Diana em 1995, acabou por se transferir para o canal ITV onde foi o autor do documentário em que Michael Jackson admitia que partilhava a cama com menores, emitido em 2003.Também aqui, o jornalista foi acusado pelo advogado do cantor, falecido em 2009, de ter mentido para conseguir a entrevista. Tom Mesereau, advogado de Jackson, referiu que este lhe contou que Bashir o cortejou para conseguir a entrevista. Foi prometido ao cantor que seria feito um trabalho positivo sobre ele. Também aqui terá usado a sua relação "próxima" com a princesa Diana para ganhar a confiança do rei da Pop.Depois da entrevista no documentário, o cantor acabaria acusado de abuso de menores, tendo sido ilibado das acusações. Michael Jackson que era conhecido por ser desconfiado da imprensa terá dito ao seu advogado que escolheu Bashir porque este ganhou a sua confiança e que "ficou impressionado com as sua autoproclamada relação com a princesa Diana", conta Mesereau ao The Telegraph . Jackson terá dito que se Diana podia confiar em Bashir, ele também podia.Bashir tem estado doente - foi operado a um quarto bypass e está ainda a debater-se com sequelas da covid-19 que contraiu no início do ano - e, por isso, a BBC apela a que sua privacidade e da sua família seja respeitada. Não tem havido reações de defesa, mas os perfis e notícias que dão conta de erros e má conduta sucedem-se.O seu ex-canal de televisão ITV - onde esteve entre 1999 até para se mudar para os EUA em 2004 para a ABC, foi pivô na MSNBC de onde saiu em 2013 depois de chamar a ex-candidata a vice-presidente Sarah Palin de "idiota de classe mundial", voltou à BBC em 2016 - compilou várias polémicas do jornalista.Revela que o editor de atualidade terá escrito ao editor da ITV para que controlasse o comportamento de Bashir. Segundo esta carta, que o editor da ITV diz nunca ter visto, Bashir mentia sobre os seus colegas de programa para conseguir os trabalhos.Além das polémicas profissionais, Martin Bashir também é conhecido por outras graffes. Num evento para jornalistas asiático-americanas disse: "Nunca tinha estado num local com tantas belas giraças asiáticas."