"Tenho sentido uma pressão imensa porque Diana era um ícone", admitiu, numa entrevista, Emma Corrin que enfrenta o foco mediático desde que aceitou fazer o papel de Diana de Gales, na quarta temporada da série The Crown, que estreou recentemente. Tinha terminado a licenciatura em inglês e teatro, na Universidade de Cambridge, há apenas um ano, quando a Netflix a escolheu para o papel da princesa. Ela tinha feito a sua estreia em cinema em Misbehavior e apareceu na série inspirada em Batman, da Epix, Pennyworth, mas foi a intrepretação em The Crown que a tornou conhecida mundialmente, com apenas 24 anos, faz 25, no próximo dia 1.Nascida em Tunbridge Wells, no condado de Kent, Emma é a mais velha de três filhos de uma terapeuta de fala infantil, sul-africana, e de um empresário. Estudou numa escola católica e antes de entrar na universidade quis ter um ano sabático para fazer um curso sobre Skakespeare, na Academia de Londres de Música e Arte Dramática. Na adolescência recusava-se a usar roupa feminina e detesta maquilhagem. Tal como Diana, Emma também tem uma tendência rebelde. Ela mostra com orgulho os pelos que tem nas axilas e nas pernas. "Agora estou sem namorado e posso deixar crescer os pelos à vontade. Não o fiz antes porque estava numa relação e depilava-me. Mas f * ck it - eu não quero fazer a barba", revelou numa entrevista.Num tão curto espaço de tempo, Emma já é o novo rosto num elenco de grandes estrelas como Olivia Colman (Rainha Isabel II), Helena Bonham Carter (Princesa Margaret) e Gillian Anderson (Margaret Thatcher). "Mais do que emocionada e honrada de me juntar a The Crown, estou viciada na série desde o primeiro episódio e pensar que agora me incluo nesta família de atores incrivelmente talentosos é simplesmente surrealista", disse a atriz num comunicado da Netflix. Assim que soube que o papel era seu, começou a preparar-se: fez uma lista de documentários e de biografias, ouviu gravações da voz de Diana inúmeras vezes e estudou a forma como a princesa usava as mãos: "Ela esfregava os dedos da mão direita quando estava ansiosa, irritada ou emocionada".Peter Morgan, criador da série que retrata a família real britânica, não poupa elogios à atriz, que era um bebé quando a princesa Diana morreu num acidente em Paris, em agosto de 1997: "Emma é um talento brilhante que nos cativou de imediato ao assumir o papel de Diana Spencer. Além de ter a inocência e a beleza da jovem Diana, ela também tem, e muito, a amplitude e a complexidade para retratar uma mulher extraordinária que passou de adolescente anónima à mulher mais icónica da sua geração". Emma interpreta a doce e tímida Diana desde que ficou noiva do príncipe Carlos, futuro rei de Inglaterra, até ao divórcio.Um dos episódios mais esperados é o dia do casamento de Carlos e Diana, considerado "a boda do século", a 29 de julho de 1981. Criado por David e Elizabeth Emanuel, o vestido de noiva de Lady Di – com uma saia volumosa, em tafetá de seda, bordado à mão com lantejoulas e 10 mil pérolas – era um modelo doce e romântico e o da série é quase idêntico. Uma das cenas mais difíceis, contou à revista Glamour, foi em Espanha, onde filmaram algumas semanas: "Sou asmática e tive de filmar numa piscina gelada, com as crianças, William e Harry, a brincar à minha volta. Deveríamos ter regressado ao Reino Unido naquela noite, mas tivemos de passar num hospital para me darem antibióticos. Para Diana, a dança foi uma das formas que encontrou para aliviar as pressões, o que também acabou por ser para Emma, que aprendeu a dançar sapateado e ballet para o papel: "Aprender a dançar foi muito importante, porque nunca fui tão coordenada". Outra das habilidades da que foi a mulher mais fotografada do mundo era andar de patins – que fazia nos salões de Buckingham – e que Emma também teve de aprender, o que para ela foi "muito difícil".O característico penteado de Diana exigiu seis perucas de vários comprimentos para fazer a transição do corte curto com a franja volumosa, dos anos da adolescência, para a versão mais adulta e glamourosa que teve a seguir casamento. "A pobre Emma ficou na cadeira por horas e horas", conta Cate Hall, cabeleireira e maquilhadora de The Crown, enquanto os stylists tentavam obter a franja certa. Numa entrevista ao Los Angeles Times, Emma Corrin - que tem muitas semelhanças físicas com a princesa, como os grandes olhos azuis e a 'inclinação de cabeça de Diana – revelou que, quando foi escolhida para o papel, o diretor Benjamin Caron deu-lhe alguns "bons" conselhos. "Ele chamou-me à parte e disse-me: 'tu e Diana estão a passar por uma coisa muito semelhante. Tu, de repente, estarás sob os olhos do público, num papel a que todos estarão atentos. Estarás nos jornais e serás criticada. O que sentires, seja medo, excitação ou nervosismo, fica atenta porque é exatamente assim que Diana se sentiria’. Meus Deus, como ele estava certo", contou a atriz.