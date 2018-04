No dia 19 de Maio todas as atenções estarão centradas na capela de Saint George, no castelo de Windsor, onde se vai celebrar o casamento real do ano. Seis meses depois do anúncio oficial de noivado, Harry, de 33 anos, e Meghan Markle, de 36, vão trocar votos e alianças numa cerimónia, marcada para as 12h, transmitida em directo para o mundo inteiro.

O príncipe, quinto na linha de sucessão ao trono britânico, vai jurar fidelidade à ex-actriz, que trocou Toronto por Londres. Meghan, que foi baptizada numa cerimónia privada, para honrar o papel que a rainha Isabel tem na Igreja Anglicana, vai despedir-se à carreira de actriz assim que disser o "sim" – passando a investir em causas humanitárias.

Após serem casados pelo Arcebispo da Cantuária, Justin Welby, Harry e Meghan vão participar num cortejo real pelas ruas da cidade. Para o final da tarde está organizada uma recepção para os noivos, família e amigos mais próximos – com Carlos, o príncipe de Gales, como anfitrião.





As damas de honor e os convidados

Apesar da proximidade familiar, Kate Middleton – mulher do principe William – não será dama de honor de Meghan. Segundo a imprensa internacional, as damas de honor vão ser "amigas muito próximas da noiva".

Jessica Mulroney, além de ser uma das possíveis damas de honor, é "secreta" wedding planner de Meghan Markle, segundo especulações da britânica. "Ela é a melhor amiga de Meghan e a pessoa em quem ela confia para planear todos os detalhes", disse uma fonte próxima da noiva à Vanity Fair. "É ela quem está a ajudar a Meghan a tomar as decisões importantes. Passam o dia ao telefone a discutir todos os elementos do casamento, do vestido às flores, canapés e fotografia".

Já os meninos das alianças deverão ser os sobrinhos de Harry – o príncipe George e a princesa Charlotte, filhos de William e de Kate.

Entre os 600 convidados que deverão encher a capela, e numa provável tentativa de homenagear a mãe, Harry fez questão de incluir o clã Spencer – na cerimónia estarão presentes o tio de Harry, o Conde Spencer, e as duas tias, Lady Sarah McCorquodale e Lady Jane Fellowes, e os primos do lado da mãe.





Relativamente aos líderes mundiais, este casamento da família britânica será diferente dos outros – os líderes políticos não foram convidados, o que se traduz numa quebra da tradição real.

De acordo com uma porta-voz do Palácio de Kensington, "foi decidido que uma lista oficial de líderes políticos, do Reino Unido e do resto do mundo, não fará parte do casamento de Harry com Meghan Markle. O governo da rainha Isabel II de Inglaterra foi consultado para esta decisão, tomada pela Casa Real", citou o The Guardian.

Entre os convidados estarão Elton John e as Spice Girls.

O vestido de noiva

Apesar de ainda não se saber quem é o designer do vestido de noiva de Meghan Markle, a imprensa local garante que a ex-actriz vai usar dois vestidos – um mais tradicional durante a cerimónia religiosa e um mais sofisticado para a celebração.

Segundo fonte próxima de Meghan disse à Vanity Fair, a namorada de Harry quer surpreender os presentes – garantindo que o vestido de noiva terá algumas rendas.

De acordo com alguns meios britânicos, a Burberry é uma das marcas mais prováveis para desenhar o vestido.





O bolo e os presentes

Na parte do catering, o bolo será feito pela chef pasteleira Claire Ptak – segundo anunciou em Março o Palácio de Kensington. O bolo será de limão e flor de sabugueiro, e vai incorporar "os sabores luminosos da primavera". Coberto com creme de manteiga, o bolo vai ser decorado com flores frescas.

Já sobre os presentes, o casal pediu que fossem feitas doações a sete instituições de caridade, em vez de serem oferecidos presentes. "O casal escolheu instituições de caridade que representam uma diversidade de assuntos pelos quais são apaixonados", disse porta-voz do Palácio citado pelo The Guardian.





