O príncipe Harry não quis fazer acordo pré-nupcial com Meghan Markle, assim como o pai, o príncipe Carlos também não o fez com Diana, nem o príncipe William com Kate.

E quanto valerá a fortuna do filho mais novo de Carlos e Diana? Existem diferentes versões. A empresa Wealth-X garante que são cerca de 21 milhões de euros, enquanto outros garantem que se situa nos 34. Seja como for, quando o príncipe completou 30 anos, recebeu 11 milhões de euros da herança da mãe e cinco anos antes tinha começado a receber os lucros anuais de quase 400 mil euros em activos das suas propriedades.

Além disso, durante uma década, Harry trabalhou na Real Força Aérea Britânica onde ganhava 44,6 mil euros anuais, segundo a Forbes. A tudo isso acresce a colecção de jóias da princesa Diana, que partilha com o irmão. Para não falar de que o príncipe tem as despesas pessoais pagas pelo orçamento da Casa Real.

Meghan terá uma fortuna que andará à volta dos 4 milhões de euros, segundo a revista Fortune. Na série Suits ganhava 42 mil euros por episódio – uma média de 380 mil euros por ano – quase 10 vezes mais que Harry na Força Aérea.