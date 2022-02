Iate de Jeff Bezos obriga à retirada de ponte com quase 150 anos

A empresa neerlandesa Oceanco está a construir um iate de luxo, com um valor estimado em cerca de 500 milhões de dólares (430 milhões de euros), que vai pertencer ao empresário Jeff Bezos (fundador da Amazon). O problema é que com 127 de comprimento e 40 metros de altura, é demasiado alto para passar pela ponte Koningshaven De Hef, na cidade de Roterdão, o que obrigar à sua retirada.



As autoridades neerlandesas já confirmaram que a secção central da construção vai ser temporariamente removida, durante o próximo verão, para que o iate consiga navegar sem contratempos.



O fundador da Amazon e a própria empresa de construção de iates vão ficar encarregues de pagar as despesas. O Y721 é o maior iate à vela do mundo, segundo a Boat International. Terá que sair do estaleiro na cidade de Alblasserdam e passar por Roterdão para chegar ao mar aberto.